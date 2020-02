Wall Street parte con la rincorsa

Dow Jones

(Teleborsa) -, grazie alle notizie che parlano dimediche nel trattamento dele di riflesso ai: il report di ADP ha evidenziato una crescita degli occupati superiore alle attese compensando il dato deludente della bilancia commerciale . A sostenere gli acquisti anche lee novità in tema diA New York, l'indicemostra una plusvalenza dello 0,90%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi iniziata lunedì scorso; performance positiva anche per lo, in aumento dello 0,74% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In frazionale progresso il(+0,41%), come l'S&P 100 (0,7%). Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,08%),(+1,30%) e(+1,18%).Al top tra i(+3,91%),(+2,50%),(+2,24%) ed(+2,05%). La peggiore è, che scivola del 3,46%. Male anche, che scende dell'1,93%.flette dell'1,11%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,98%.Tra i(+8,08%),(+4,43%),(+3,48%) e(+3,24%).Dal lato opposto, che segna un -9,57%.