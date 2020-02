Borse europee negative

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Le principali borse europee chiudono l'ultima seduta della settimana al ribasso sui persistenti timori relativi all'epidemia di coronavirus con il bilancio di vittime in continuo aumento. Pesa anche il taglio delle stime da parte di S&P sull'economia cinese citando proprio gli effetti del virus sulla crescita di Pechino.Sul mercato Forex, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,26%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.566 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 50,98 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +136 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,94%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,45%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,51%. Incolore, riportando una variazione pari a -0,05% sulIn buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,75% sul precedente.Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-1,80%),(-1,72%) e(-1,62%).di Milano, troviamo(+3,71%),(+3,14%),(+2,74%) e(+2,50%).Dal lato dei ribassi,, che prosegue le contrattazioni a -4,94%.Debole anche, con un decremento del 2,77%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,22%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,89%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,42%),(+1,78%),(+1,39%) e(+1,31%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,59%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,15%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,12%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,99%.