In rosso la Borsa americana

(Teleborsa) - Prosegue in calo la borsa di Wall Street che scivola dai massimi record toccati di recente, nonostante il positivo dato sul mercato del lavoro americano che ha evidenziato unaa gennaio. Il tasso di disoccupazione è risalito al 3,6% dal 3,5% precedente, deludendo le attese, ma sono state avviate 225 mila nuove buste paga nei settori non agricoli (non-farm payrolls) rispetto alle 147 mila di dicembre (rivisto da un iniziale 145 mila).Il Job Report viene tuttavia offuscato dai timori che tornano a prevalere per l' epidemia di coronavirus con il bilancio di vittime in continuo aumento.Tra gli indici statunitensi, ilsta lasciando sul parterre lo 0,82%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità lo, che retrocede a 3.331,05 punti. In frazionale calo il(-0,32%), come l'S&P 100 (-0,3%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-1,49%),(-0,70%) e(-0,69%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+0,77%) e(+0,53%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,56%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,40%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,66%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,44%.Tra i(+3,24%),(+2,31%),(+2,14%) e(+1,70%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,13%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,62%.Affonda, con un ribasso del 3,30%.Crolla, con una flessione del 3,11%.