Piazza Affari procede in rosso con altre borse UE guardando a dati USA

(Teleborsa) -, che si confermano volatili e perlopiù prudenti, in attesa del, che forniranno una direzione al mercato. Restano ansie relative all', con S&P che ha tagliato le stime di crescita della Cina Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,096. Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +137 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,95%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,59%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,69%, debole, che si adagia poco sotto i livelli di ieri., che registra un calo dello 0,24% sul. Tra i peggiori comparti(-1,80%),(-1,46%) e(-1,40%).di Milano, troviamo(+1,87%), sulle speculazioni relative a nuovi scenari per l'azionariato.Bene(+1,86%), dopo i dati sulla raccolta In denaro(+1,70%) e(+1,57%).scende del 2,77% a causa di realizzi.Soffre anche, che evidenzia una perdita del 2,47%, in attesa dei risultati.Preda dei venditori, con un decremento del 2,00%.Frena, con un calo del 2%.