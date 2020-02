Wall Street debole. Timori per coronavirus offuscano Job Report

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in calo la borsa di Wall Street nonostante il positivo dato sul mercato del lavoro americano che ha evidenziato unaa gennaio. Il tasso di disoccupazione è risalito al 3,6% dal 3,5% precedente, deludendo le attese, ma sono state avviate 225 mila nuove buste paga nei settori non agricoli (non-farm payrolls) rispetto alle 147 mila di dicembre (rivisto da un iniziale 145 mila).Il Job Report viene tuttavia offuscato dai timori che tornano a prevalere per l' epidemia di coronavirus con un bilancio di vittime in continuo aumento.Sulle prime rilevazioni, illima lo 0,46%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità lo, che retrocede a 3.333,06 punti. Leggermente negativo il(-0,52%), come l'S&P 100 (-0,4%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-0,89%),(-0,88%) e(-0,65%) sono tra i più venduti.ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -2,60%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,61%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,15%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,90%.Al top tra i, si posizionano(+3,35%),(+3,24%),(+3,14%) e(+1,69%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,53%.Crolla, con una flessione del 3,40%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,53%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,87%.