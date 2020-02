Banca Generali, utile record nel 2019 e distribuzione dividendo di 1,85 euro

Banca Generali

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2019 con un, il risultato migliore nella storia della Banca, che porta il Gruppo avanti nel percorso per centrare i target del piano triennale.Il risultato ha beneficiato di un contesto favorevole e delladella componente ricorrente -- supportata dalla forte e continua espansione dimensionale -- così come dalle molteplici iniziative nelladei prodotti e dei servizi.L'Amministratore Delegato, commentando questi numeri, ha affermato che si è chiuso. "Alla luce di questi risultati - ha anticipato - guardiamo conal cammino per il nostro piano triennale e".Ilè aumentato del 29% a 578 milioni, mentre il margine finanziario si è attestato a 88,2 milioni, in crescita del 4,9% con un margine d’interesse a 74 milioni (+23,4%). Lesono salite del 18,8% a 881 milioni.a fine periodo si confermanosu livelli ampiamente superiori ai requisiti richiesti dalle autorità bancarie: ile il Total Capital ratio (TCR) al 16,1%.Il CdA ha deliberato di presentare all’Assemblea degli azionisti la proposta di distribuiree corrispondenti ad un, che risulta così nella parta alta della guidance ribadita in occasione della presentazione del Piano Triennale. Il dividendo verrà corrisposto in due tranche: in acconto per euro 1,55 a partire dal 20 maggio 2020 e a saldo per euro 0,30 a partire dal 20 gennaio 2021.