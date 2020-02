Banca Sella, cresce l'utile nel 2019 (+39,5%)

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio al 31 dicembre 2019 con unrispetto ai 25,4 milioni di euro dell’anno precedente. I buoni risultati dell’anno - spiega la banca in una nota - sono stati accompagnati da una ulteriore, finalizzato a dare un servizio sempre più incentrato sulla consulenza personalizzata, sulle tecnologie innovative e sull’open banking.I risultati hanno evidenziato unaal valore di mercato del 9,2% rispetto allo scorso anno, raggiungendo i 27,9 miliardi di euro.L’di Banca Sella si è confermato tra i migliori del settore bancario italiano, scendendo al 52%. Così come resta estremamente solida la posizione patrimoniale, con un CET1 e un Total Capital Ratio del 18,65% (erano 14,63% e 18,06% a fine 2018).: l'indice LCR (Liquidity Coverage Ratio) è pari a 206,1%, mentre l'indice NSFR (Net Stable Funding Ratio) è pari a 158,2% (per entrambi gli indicatori i limiti minimi previsti sono pari al 100%).da servizi sonoe il margine d’interesse è rimasto stabile, portando il margine di intermediazione complessivo a 366,6 milioni di euro, in crescita del 3,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.