Opening Bell stonata per Wall Street

(Teleborsa) - Avvio di settimana con cautela per la borsa di Wall Street con gli investitori intenti a valutare l’impatto del diffondersi del coronavirus sull'economia globale.Venerdì i principali indici americani hanno chiuso la seduta in calo su prese di beneficio dopo i nuovi record e nonostante il positivo dato sul mercato del lavoro americano che ha evidenziato unaa gennaio.Sulle prime rilevazioni, ildebole si ferma a 29.102,51 punti; si muove al ribasso lo, che perde lo 0,23%, scambiando a 3.320,19 punti. In frazionale calo il(-0,47%); pressoché invariato lo(-0,4%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,46%),(-0,98%) e(-0,81%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,86%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,85%.Senza slancio, che negozia con un -1,48%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,39%.è stabile, riportando un moderato -1,12%.(+6,75%),(+3,24%),(+1,09%) e(+0,90%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,74%.Andamento cauto per, che mostra una performance pari a -3,87%.Poco mosso, che mostra un -3,34%.Sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -3,04%.