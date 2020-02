Tesoro, collocato il nuovo BTP a 15 anni per 9 miliardi

(Teleborsa) - Ammonta a 9 miliardi di euro il collocamento della prima tranche del. Lo comunica il, precisando che il titolo ha, godimento 18 febbraio 2020 e, pagato in due cedole semestrali.Il regolamento dell'operazione è fissato per il 18 febbraio. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,513 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all'emissione dell'1,489%.Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da cinque lead manager, Goldman Sachs, Morgan Stanley & Co, Nomura Int, Société Generale e UniCredit e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager. Con successivo comunicato - spiega il MEF - sarà specificata la composizione della domanda.