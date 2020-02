Caso Gregoretti, Senato: ok processo a Salvini. Leader Lega: "Sono tranquillo"

(Teleborsa) - Dopo il via libera della giunta delle immunità del Senato lo scorso 20 gennaio, oggi, 12 febbraio,ha accolto la richiesta dia procedere nei confronti dipresentata del Tribunale dei ministri di Catania, per il, ladella nostra Guardia Costiera con oltrea bordo,nel porto di Augusta, sud dellaper sei giorni nelper disposizione dell'alloradel giorno presentato da Forza Italia e da Fratelli d'Italia per ribaltare ila deciso a gennaio dalla Giunta per le immunità. Il numero dei favorevoli e dei contrari sarà reso noto solo dopo le"La difesa della patria è un sacro dovere,, non chiedoaveva detto il leader della Legadurante il suo intervento, chiuso citando Indro Montanelli: "Chiudo con le parole che mi ha ricordato un amico, quelle di un grande italiano:questo ildell'ex Ministro dell'interno.