Tonica Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

beni di consumo secondari

energia

informatica

United Health

Nike

Caterpillar

Apple

Merck & Co

Travelers Company

Procter & Gamble

Pfizer

Dish Network

Micron Technology

Viacom

Wynn Resorts

Bed Bath & Beyond

Cerner

Vertex Pharmaceuticals

Gilead Sciences

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,68%; sulla stessa linea, loprocede a piccoli passi, avanzando a 3.375,39 punti. In denaro il(+0,92%), come l'S&P 100 (0,5%).(+1,00%),(+0,97%) e(+0,89%) in buona luce sul listino S&P 500.Tra i(+2,93%),(+2,49%),(+1,80%) e(+1,77%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,28%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,93%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,81%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,81%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,81%),(+4,38%),(+3,24%) e(+3,17%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -19,60%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,4 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,14%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,59%.