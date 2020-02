Alleanza Assicurazioni lancia il Programma Nazionale di Educazione finanziaria 2020

(Teleborsa) -, ma anchee alle sueanche in ambito assicurativo.lancia il, piano che nasce pertema individuato comePresentato nel corso della convention annuale del Gruppo che si è tenuta a Genova, il programma si inserisce all'interno di un percorso già consolidato che ha resoer questo,", ha commentato, Amministratore Delegato di Alleanza Assicurazioni che ha sottolineato come "un risparmiatore più informato e preparato sia un valore per la nostra industria, perché in grado di fare scelte di risparmio e investimento consapevoli, affidandosi agli operatori di mercato più qualificati"."Negli ultimi anni abbiamo investito significative risorse in competenze, metodologie e tecnologie per potenziare la nostra capacità di offrire una consulenza assicurativa ad alto valore., collocandoci ai vertici del settore", ha concluso Passero.Investimenti in tecnologia e innovazione della gamma di offerta hanno infatti consentito al Gruppo di r. Complessivamente negli ultimi tre anni la Nuova Produzione è cresciuta del 38% e ha spinto laContestualmente l'approccio altamente tecnologico e digitalizzato ha portato a, un risultato ai vertici del settore.A ciò ora si aggiunge il Programma Nazionale di Educazione finanziaria 2020 che nasce anche pergrazie a nuove soluzioni si potrà infatti. Inoltre, il programma prevede anche il lancio di unacon una protezione infortuni.per il conseguimento della certificazione a consulente finanziario etra Investment Days, Previdenza Days e Protection Days, completato il programma.