Borse europee negative su nuovi timori virus

(Teleborsa) -tagliano il traguardo di metà seduta in rosso sui timori per il coronavirus , dopo l'ultimo aggiornamento giunto dalla Cina, che ha rilevatoSul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.574,3 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,41%.Scende lo, attestandosi a +129 punti base, con un calo di 5 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,86%.mostra un forte ribasso dello 0,84%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,33%. Preda dei venditori, con un decremento dello 0,93%., con ilche lima lo 0,64%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +2,34% sul precedente.Nel listino, i settori(-1,63%),(-1,62%) e(-1,46%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo(+3,44%) spinta dalle indiscrezioni su un prossimo arrivo, al suo fianco, di Kkr per Open Fiber e per la rete Dal lato dei ribasso,, scivola del 2,05%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,93%.di Milano,(+11,89%),(+1,58%),(+1,17%) e(+0,84%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,31%.Sensibili perdite per, in calo del 2,12%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,92%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,88%.