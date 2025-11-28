Mercati europei in stand-by: a Piazza Affari in ripresa Mediobanca, resta sotto pressione MPS

(Teleborsa) - Si muove all'insegna della prudenza
la seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità.
A Piazza Affari scambia sopra la parità Mediobanca
, mentre resta sotto pressione Banca Monte dei Paschi di Siena
dopo l'ufficializzazione delle indagini condotte dalla Procura di Milano
sulla scalata
all'istituto di Piazzetta Cuccia.
Sul fronte macroeconomico
, prosegue l'intensa giornata a livello europeo nella pubblicazione degli ultimi dati su occupazione e inflazione. Risulta stabile la disoccupazione
in Germania
a novembre: il Federal Labour Office ha rilevato che il tasso di disoccupazione destagionalizzato è al 6,3%, in linea con il dato registrato nel mese precedente e stimato dagli analisti. In Italia, a novembre 2025, secondo le stime preliminari dell'ISTAT, l’inflazione rimane stabile
all’1,2%, come sintesi dei diversi andamenti degli aggregati di spesa.
I consumatori dell’area euro
hanno intanto leggermente rivisto al rialzo
le aspettative di inflazione
, a breve termine, ma le hanno mantenute sostanzialmente invariate sul medio-lungo periodo. È quanto emerge dall’indagine della Banca Centrale Europea
, che conferma la fiducia nel mantenimento della crescita dei prezzi intorno al target del 2%.
Sessione debole per l'euro / dollaro USA
, che scambia con un calo dello 0,29%. Seduta in lieve rialzo per l'oro
, che avanza a 4.166,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,70%, a 59,06 dollari per barile.
Lo Spread
fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,25% a quota +79 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,40%. Tra i listini europei
nulla di fatto per Francoforte
, che passa di mano sulla parità, incolore Londra
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio Parigi
, che negozia con un +0,13%.
Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB
che si attesta sui valori della vigilia a 43.187 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share
, che rimane a 45.843 punti.
Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap
(+0,13%); sulla stessa linea, pressoché invariato il FTSE Italia Star
(+0,12%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Brunello Cucinelli
(+1,51%), Saipem
(+1,02%), Interpump
(+0,92%) e Stellantis
(+0,84%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca MPS
, che prosegue le contrattazioni a -1,94%.
Soffre Buzzi
, che evidenzia una perdita dell'1,58%.
Sottotono Telecom Italia
che mostra una limatura dello 0,95%.
Deludente Ferrari
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Ferragamo
(+3,35%), Caltagirone SpA
(+2,99%), Maire
(+2,35%) e Banco di Desio e della Brianza
(+2,29%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Moltiply Group
, che continua la seduta con -1,12%.
Fiacca Webuild
, che mostra un piccolo decremento dell'1,00%.
Discesa modesta per Reply
, che cede un piccolo -0,87%.
Pensosa ERG
, con un calo frazionale dello 0,82%.