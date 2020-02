Fondazione Buzzi presenta il primo Ospedale X-ray free in Italia

Enel

(Teleborsa) -ha presentato oggi il suo, il progetto, che doterà la città di Milano di un, e la campagna raccolta fondi. La conferenza stampa si è tenuta presso la Sala del Cenacolo deldi Milano., uno degli undici ospedali pediatrici presenti in Italia, l'unico a Milano e in Lombardia, ed uno dei più antichi fra gli ospedali pediatrici italiani con oltre i suoi cent’anni di storia. La Fondazione lavora per, perseguendo i suoi obiettivi e investendo ogni donazione ricevuta nella realizzazione di progetti a sostegno della migliore ricerca scientifica, della tecnologia più avanzata e per far sì che le cure di ultima generazione siano alla portata di tutti.Negli ultimi anni Fondazione Buzzi si è impegnata anche per dare a Milano ildi 10mila MQ, sviluppato su 7 piani, che sarà collegato all’attuale Ospedale; undove competenze, specializzazione e cura convergono per affrontare i casi più complessi e gravi. Tanti sono i progetti già realizzati e in corso di realizzazione, come ad esempio, per i bambini che necessitano dipediatriche.Quest'anno verrà inoltre installata la nuovadonata da, che permetterà di effettuare esami più veloci e accurati contribuendo a far diventare il Nuovo e Grande Buzzi il primo Ospedale Pediatrico in Italia senza raggi X.Il Presidente di Fondazione Buzzi,, dopo avere evidenziato come l'assistenza e la ricerca pediatriche abbiano ancora ampi margini di miglioramento, dichiara: ", un Ospedale che ha cura di loro, li soccorre, un. Un Ospedale all'avanguardia, dove ledove la professionalità si coniuga con l’umanità e la visione olistica della persona.Non smetteremo mai di lottare perché questo sogno si avveri e ogni bambino abbia accesso alla cura migliore per lui: quella pediatrica!"."Il progetto Nuovo e Grande Buzzi consentirà di migliorare ulteriormente la capacità di cura e assistenza del Buzzi, ampliando e rafforzando un, punto di riferimento non solo per Milano, ma per il panorama medico nazionale", affermae membro del Comitato d'Onore,aggiungendo che "a questa iniziativa con la donazione di una macchina per la Risonanza Magnetica 3 Tesla “whole body”. Un'e consente di indagare, in maniera molto accurata e veloce, ampie zone del corpo. La messa in funzione di questa apparecchiatura permetterà di raddoppiare il numero di esami eseguiti annualmente".che anche in questo campo può e deve aspirare ad essere un. Sono felice ed entusiasta di dedicare il mio impegno perché questo avvenga", commentaIl Presidente delli Fondazione Buzzi, Stefano Simontacchi, presenta i: Patrizia Grieco, Presidente di Enel; Urbano Cairo, Presidente di Cairo Communication e RCS MediaGroup; Manuela Vicari Acone, imprenditrice presso Acone Associati; Kelly Russell Catella, Managing Director, Marketing, CSR & Investor Relations COIMA SGR; Lina Sotis, giornalista e scrittrice e Salvatore Veca, Presidente Onorario Fondazione Feltrinelli. Il comitato affiancherà la Fondazione nella realizzazione di un sogno importante: donare a tutti i bambini le migliori cure in un Ospedale su misura per loro come sarà il Nuovo e Grande Buzzi.