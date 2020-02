(Teleborsa) - "Ladeve essere messa al centro, in italiamolto". Lo ha affermato, nel giorno della presentazione del Nuovo e grande Buzzi, hub ospedaliero che si propone come una eccellenza internazionale nel campo delle cure pediatriche."Vi sono dati molto significativi - ha aggiunto - circa lain ospedali pediatrici, quindi in ospedali adatti ai bambini, con una statistica internazionale che ci dice come il bambino trattato in terapia intensiva per adulti abbia il"."La Fondazione nasce per creare questo, per dotare la città dele di un ospedale che sia al livello deiper dare ai bambini una cura che non sia solo tecnologia, ma anche umanizzazione"."Il progetto su raggi X -a spiegato Simontacchi - è perché sono dannosi: il 75% dei bambini è sottoposto a TAC per adulti e quindi a tantissimi raggi, l’idea è di fare il primo ospedale che sostituisce le macchine di radiografia con ecografia di ultimissima generazione