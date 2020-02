Sotto pressione Piazza Affari e le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. con gli, alla luce dei dati aggiornati e preoccupanti che arrivano dalla Cina e che parlano diSul mercato Forex, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,58%. Il(Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,7%) si attesta su 50,81 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +133 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,90%.debole, che registra una flessione dello 0,58%. Calo deciso per, che segna un -1,12%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,42%., con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,57%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+2,36%) e(+0,64%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,56%),(-1,32%) e(-1,27%).Tra lea grande capitalizzazione,vanta un incisivo incremento del 2,90% sulle ipotesi rilanciate da Bloomberg secondo cui il fondo di private equity KKR sarebbe pronto ad affiancare la compagnia telefonica italiana nell'acquisto di Open Fiber , con l'obiettivo di creare un unico operatore nazionale..Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,31% che ha rafforzato l'accordo di sponsorizzazione con Allianz Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,02%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,89%.Dal lato dei ribassi, scivola, che prosegue le contrattazioni a -2,31%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,17%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,11%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,66%.Tra i(+10,00%),(+2,11%),(+1,47%) e(+1,35%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,81%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,81%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,73%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,73%.