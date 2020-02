Coronavirus, Intesa San Paolo: "Frena crescita globale"

(Teleborsa) -da un precedentenello scenario di base. A prevedere, per l'economia cinese, una temporanea frenata dei consumi privati e degli investimenti dal lato della domanda, nonché dell'attività manifatturiera e dei servizi dal lato dell'offerta, è un'che stima gli), esplosa in queste settimane.Secondo lo Studio lee ilrendono ragionevole attendersi unIpotizzando un picco dei contagi nel primo trimestre dell'anno e uno shock all'economia originato da un netto rallentamento di consumi privati e investimenti, seguito da un recupero nei trimestri successivi, gli effetti di rallentamento dell'economia appaiono sensibili ma transitori e confinati, per lo più, al primo trimestre. Tuttavia, qualora il numero dei contagiati continuasse a salire e le misure di prevenzione si prolungassero anche nel secondo trimestre, ritardando la ripresa, – per Intesa Sanpaolo –Nel– che dilagò in Cina tra la fine del 2002 e la prima metà del 2003 –: il tasso di mortalità tra i contagiati è stato infatti intorno al, rispetto aldella Sars al picco della diffusione, ma si sta diffondendo più velocemente, per ora principalmente in Cina. Ne derivanoconsiderato il grado di integrazione economica e finanziaria tra i paesi, molto più elevato rispetto al 2003. A questo si aggiunge l', che potrebbe essere più duraturo a seconda dell'evoluzione della pandemia.Tra ifigurano ie il conseguenteCiò, nel contesto di un mercato del lavoro che già in precedenza mostrava segnali di deterioramento, potrebbe, infatti, alimentarePer far fronte a tale scenarioIl target di crescita, già atteso intorno al 6% per il 2020 rispetto all'intervallo 6.0-6,5% del 2019, potrebbe in ogni caso essere rivisto ulteriormente al ribasso quando verrà ufficialmente presentato alla riunione plenaria annuale del Parlamento, attesa verosimilmente dal 5 marzo.