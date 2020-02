IMA, ricavi e EBITDA in forte crescita nel 2019

IMA

(Teleborsa) - Ilha reso noti i risultati preliminari dell'esercizio 2019, che chiude condi euro, inrispetto al 2018. In aumento anche il margine operativo lordo () ante oneri non ricorrenti salitoLe stime preliminari di consuntivo 2019 indicano un esercizio in ulteriore crescita rispetto all'anno precedente, grazie al positivo andamento delle vendite di macchine automatiche e linee complete verso i settori di riferimento.L’preliminare del Gruppo IMA al 31 dicembre 2019 è risultato pari arispetto ai 84,6 milioni al 31 dicembre 2018, al netto dell’esborso per acquisizione partecipazioni pari a 281,9 milioni di euro.