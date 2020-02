Bilancio UE, Giansanti: "No a proposta tagli agricoltura per 54 miliardi di euro"

(Teleborsa) - Fortemente criticasullaLe valutazioni sul documento – diffuso venerdì scorso in vista della riunione straordinaria dei capi di Stato e di governo che si terrà il prossimo 20 febbraio a Bruxelles – sono state oggetto di una lettera delalnella quale si evidenzia come le sfide poste dalrischino di essere perse in partenza, almeno per quanto riguarda l'agricoltura."Gli obiettivi proposti dalla Commissione – afferma Giansanti – non sono raggiungibili con gli stanziamenti previsti nella proposta di compromesso". Per il presidente di Confagricoltura è, infatti, possibile "aumentare ulteriormente ladei processi produttivi in linea con le giuste aspettative della collettività ma sonoPer una maggiore sostenibilità ambientale – chiede Giansanti – la dotazione del bilancio agricolo deve restare almeno invariata in termini reali". La proposta del presidente del Consiglio europeo prevede, invece, per i prossimi anni unarispetto alla dotazione 2014-2020. In valore assoluto – sottolinea Confagricoltura –Il documento inviato agli Stati membri da Michel tratta anche alcuni punti direttamente legati allaIn particolare, è stato proposto di continuare a ridurre il divario esistente tra gli importi degli aiuti diretti erogati nei diversi Stati membri (la cosiddetta). "È una, che esprime il più alto valore aggiunto per ettaro in ambito europeo – ha dichiarato Giansanti –. Non si può guardare solo ai differenti importi degli aiuti diretti, ignorando la vistosa diversità dei costi di produzione, a partire da quello del lavoro. La PAC è uno strumento di politica economica e tale deve rimanere". Secondo il presidente di Confagricoltura la proposta sulla "convergenza esterna" va respinta, "perché priva di qualsiasi base economica". Una posizione – fa sapere Giansanti – condivisa anche dae dalUn'altra proposta da respingere "perché illogica sul piano economico", per Giansanti, è ilSe fosse attuato – spiega il presidente di Confagricoltura – "sarebbe penalizzata la competitività delle imprese che producono per il mercato e, perciò, più aperte alle innovazioni rese indispensabili dalla transizione ecologica. Il plafonamento – conclude – sarebbe, a conti fatti, un danno per gli imprenditori e un ostacolo verso l'obiettivo di una maggiore sostenibilità ambientale".