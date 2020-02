Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che avanza a 29.384,34 punti, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via giovedì scorso; sulla stessa linea, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 3.390,79 punti. Positivo il(+1%), come l'S&P 100 (0,7%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,14%),(+1,12%) e(+0,97%). Il settore, con il suo -0,89%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,97%),(+1,66%),(+1,62%) e(+1,58%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,46%.scende dell'1,26%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,95%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,64%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,78%),(+7,52%),(+6,88%) e(+5,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,99%.Calo deciso per, che segna un -1,46%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,21%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,13%.