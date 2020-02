Wall Street chiude sugli scudi

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiude in rialzo la Borsa di New York, rassicurata dal rallentamento del Coronavirus, che sembra aver invertito la rotta. Ilchiude con un rialzo dello 0,40%, mentre losi ferma a 3.386,15 punti. In rialzo il(+0,92%), come l'S&P 100 (0,5%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,32%),(+1,09%) e(+0,74%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,09%.del Dow Jones,(+1,78%),(+1,55%),(+1,48%) e(+1,45%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,62%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,99%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,62%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,57%.(+6,96%),(+6,82%),(+6,73%) e(+6,11%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,83%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,77%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,05%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,03%.