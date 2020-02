Coima Res, canoni locazione in crescita del 3%

Coima Res

(Teleborsa) -, la società immobiliare di Manfredi Catella, ha annunciato i risultati dell'esercizio 2019, che evidenziano unaa 37,3 milioni di euro.risulta in, mentredi euro ad azione risulta dell'11% superiore alla guidance.per azione è inIla fine 2019 era, situato per ie il 50% in Porta Nuova. Aumentata la qualità e diversificazione con la cessione del 50% del complesso Vodafone e l'acquisizione delle sedi di Microsoft e Philips a Milano. Ulteriore cessione di filiali bancarie che riduce l’esposizione complessiva al di sotto del 10%."In futuro continueremo a ottimizzare e migliorare il nostro portafoglio, anche attraverso programmi di ristrutturazione mirati, con l'obiettivo di offrire spazi a uso ufficio che incontrino l’interesse dei conduttori e un profilo di rischio-rendimento attraente per gli azionisti", ha affermato, Fondatore e Amministratore Delegato della società immobiliare.