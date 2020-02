BCE, al via consultazione con cittadini e associazioni eurozona

(Teleborsa) - Sollecitare idee e commenti da parte del pubblico, il più vasto possibile, e comprendere meglio in che modo altre considerazioni quali la stabilità finanziaria, l'occupazione e la sostenibilità ambientale possano essere rilevanti nel perseguire il mandato dellaQuesto l'obiettivo dell'iniziativa lanciata dalla Bce – nell'ambito del– e dalleche insieme formano l'attraverso unda compilare nelle lingue dell'area dell'euro e nel corso di unaospitati in tutti i 19 paesi dell'area dell'euro,e sarà presieduto dallaAl centro vi è il modo in cui la banca centrale conduce la sua politica monetaria nel quadro stabilito dal"Vogliamo ascoltare le opinioni, le aspettative e le preoccupazioni del pubblico con una mente aperta", ha affermato la presidenteLa Bce terrà anche eventi di ascolto con accademici e con i partecipanti del settore finanziario, oltre a proseguire il dialogo in corso con il