LVenture, chiuso aumento capitale riservato a Università LUISS

LVenture Group

(Teleborsa) - Nella giornata del 21 febbraio 2020ha emesso n. 1.400.000 azioni ordinarie (LVenture), prive di valore nominale, a favore dell’investitore strategico Università LUISS Guido Carli, a chiusura dell’aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione, riservato allo stesso investitore.L'Aumento di Capitale - che prevedeva l’emissione di massime n. 1.400.000 Nuove Azioni per un ammontare massimo di Euro 1.015.000,00 (unmilionezeroquindicimila/00), di cui fino a Euro 570.000 da imputarsi a nominale e fino a Euro 570.000 a titolo di sovrapprezzo, al prezzo unitario di Euro 0,725 - è stato deliberato dal CdA della società il 13 febbraio 2020, in esecuzione parziale della delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria della società del 18 aprile 2019.Lein via automatica alla quotazione ufficiale presso il MTA, al pari delle azioni ordinarie quotate della Società attualmente in circolazione,