Coronavirus e attività scolastiche, Pacifico (Anief): dare garanzia di uniformità a seconda bisogni Regioni

(Teleborsa) - Il Presidente del Consiglio ha annunciato la pubblicazione didei contagi da Coronavirus anche a livello scolastico, in particolare. Secondo Marcello Pacifico, Presidente nazionale Anief, “il, evitando quindi iniziative indipendenti che potrebbero arrecare più danni che benefici”Il Premier come riferisce l'Ansa - ha affermato che, per quanto riguarda le zone che non sono focolaio del virus "non si giustifica la chiusura delle attività scolastiche". Ha sottolineato come “quelle focolaio, dove valgono le misure restrittive varate, un secondo livello "che si estende alle aree circostanti che presentano episodi da contagio indiretto" e un terzo livello che riguarda il resto d'Italia. E qui ", ha continuato il Premier.Proprio ieriha inviato al Premier Giuseppe Conte, al Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e ai Governatori delle regioni una richiesta di applicazione di misure urgenti per il contenimento del fenomeno.“Ci troviamo di fronte a unaAbbiamo inviato al Premier Giuseppe Conte, al Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, al Ministro dell’Università e Ricerca Gaetano Manfredi, ai Presidenti delle regioni Sicilia, Sardegna, Campania, Basilicata, Marche, Molise, Puglia e Toscanaha reso noto il Presidente NazionaleSi legge nella nota ufficiale: "Vista l’emanazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,i fini precauzionali, tutte le attività presso le istituzioni scolastiche, gli atenei, gli enti di ricerca, i conservatori e le accademieSi sottolinea inoltre come il sindacato abbia già sospeso le assemblee sindacali e le attività di sportello e consulenza presso tutte le regioni interessate dai focolai ed è disponibile ad estendere tale sceltaInoltre, il Presidente Pacifico ha inviato una direttiva ai Presidenti regionali e ai dirigenti sindacali AniefCon tale istanza, il giovane sindacato della scuola comunica come sia statailsulla sicurezza delle scuole del 29 febbraio 2020, disposta ladegli sportelli territoriali nelle Regioni, nelle Province e nei Comuni in cui dall’autorità pubblica è stata decisa la chiusura delle istituzioni scolastiche e accademiche, disposto ildel personale del comparto istruzione e ricerca fino all’8 marzo 2020 nelle Regioni, nelle Province e nei Comuni in cui dall’autorità pubblica si è