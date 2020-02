Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) -, a causa delle, che hanno colpito tutti i mercati mondiali. Ilha perso più di mille punti ed accusa un ribasso del 3,56%: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea loche è crollato del 3,35%, scendendo fino a 3.225,89 punti. Pesante il(-3,89%), come l'S&P 100 (-3,6%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-4,74%),(-4,19%) e(-3,53%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le più forti vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,84%.Affonda, con un ribasso del 4,97%.Crolla, con una flessione del 4,96%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,77%.(+5,51%),(+4,67%) e(+3,24%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,52%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 7,53%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 7,10%.In caduta libera, che affonda del 6,75%.