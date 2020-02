Assogestioni, raccolta gennaio in calo ma patrimonio tocca nuovo record

(Teleborsa) -. Secondo i dati rilevati dall’ufficio studi direlativi al mese di gennaio, il settore registracon flussi netti in uscita sia dalle gestioni collettive (-2,1 miliardi) che dalle gestioni di portafoglio (-2,5 miliardi).La lettura del dato mensile relativo aimostra che i deflussi (-2,14 miliardi) sono da iscriversi in particolare ai riscatti dai(-2 miliardi) e da(-694 milioni). Positivo invece il dato dei(+649 milioni).Fanno bene anche i(+170 milioni): un primo, tangibile segnale dell’aumento dell’interesse del pubblico dei risparmiatori verso l’investimento in economia reale.sono state principalmente le, che nel corso del mese segnano un calo di 2,5 miliardi, condizionate in particolare dal trasferimento da parte deldi un mandato di gestione infragruppo delle polizze assicurative Unit Linked da Euromobiliare AM Sgr a Credemvita. In flessione di 2,8 miliardi le, mentre sono positive(+267 milioni).A livello complessivo, l’apprezzamento dei mercati porta ildi euro, un dato in crescita di circarispetto ai 2.106 miliardi registrati a gennaio 2019. Le masse gestite dal sistema sono quasi equamente suddivise tra(1.134 miliardi) e(1.186 miliardi).In merito all', Assogestioni spiega che essa "comportdella rilevazione Assogestioni di circa, registrati in diminuzione del patrimonio gestito e come raccolta netta negativa. Il fenomeno non è collegato a disinvestimenti della clientela: le succitate masse restano all’interno del Gruppo Credem".