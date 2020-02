Coronavirus, Anief: lezioni a distanza non sempre realizzabili

(Teleborsa) - Le, sentiti i ministeri della Salute e dell'Istruzione, oltre che gli esperti e la Protezione Civile, per contenere l'emergenza relativa al, "vanno rispettati e seguiti con estrema attenzione".Lo affermasottolineando che ", guidato da un corpo insegnante e da dirigenti scolastici, oltre che supportata dal personale Ata (personale amministrativo, tecnico, ausiliario), dotato di un alto senso civico e di responsabilità". Anche in questa occasione - aggiunge il sindacalista -".Per Pacifico ", per via dellain seno agli istituti scolastici, soprattutto del primo ciclo - afferma il sindacalista -: su questo punto, sarebbe bene cheminime".Le: il divieto di libero accesso, domenica 1° marzo, su tutto il territorio nazionale, agli istituti e ai luoghi della cultura; la sospensione fino al 15 marzo prossimo di viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; la riammissione, sempre fino al 15 marzo, nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a 5 giorni dietro presentazione di certificato medico; l’attivazione di lezioni on line, durante l’arco di tempo della sospensione delle attività didattiche.