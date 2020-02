Giornata drammatica a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

energia

informatica

utilities

3M

Microsoft

DOW

Apple

Intel

Viacom

Tesla Motors

Moderna

Dish Network

American Airlines

(Teleborsa) -. Termina con una pesante flessione del 4,42% ilche si appresta a chiudere la; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sullo, che chiude la giornata a 2.978,76 punti, in forte calo del 4,42%. Pesante il(-4,93%), come l'S&P 100 (-4,6%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-5,47%),(-5,33%) e(-4,69%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,79%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,05%.Crolla, con una flessione del 6,71%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,54%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,40%., con un aumento del 3,24%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -12,81%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 10,29%.In caduta libera, che affonda del 7,82%.Pesante, che segna una discesa di ben -7,66 punti percentuali.