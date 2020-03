Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha annunciato le dimissioni immediate del, indicato quale consigliere indipendente, per ragioni personali.Corrado Gatticon decorrenza dal 13 dicembre 2019 dall'incarico di Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo.Il Consigliere non risulta titolare di azioni Intesa Sanpaolo alla data delle dimissioni.