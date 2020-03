Nokia, lascia il CEO Rajeev Suri dopo 25 anni

(Teleborsa) -l gruppo finlandese delle tlc,di successi, debacle e risalite ed in un momento delicatissimo per il settore per effetto delprodotto dal. Una sfida che coinvolge anche Ericsson e le due aziende cinesi Huawei e Zte, che si contengono il mercato mondiale delle reti di nuova generazione.La società, nota negli anni '90 come produttore di telefonini, si era concentrata in questo nuovo Millennio sulle infrastrutture per telecomunicazioni, dopo esser stata messa messa fuori gioco nella telefonia da Apple. Ed ora lasi sta facendonel campo del 5G, tanto che qualcuno parla di Suri come di unae continuerà, ma resterà come consulente del board sino al 1° gennaio 2021. Al suo posto, presidente e CEO della società energetica finlandese Fortum.