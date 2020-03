Wall Street apre in rialzo grazie a ricoperture

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo aver preannunciato una partenza negativa. A sostenere il mercato contribuiscono, dopo che il mercato ha chiuso laUn assist arriva anche dalle scommesse di, che compensa le pessimistiche previsioni formulate da Goldman Sachs A New York, ilche sta guadagnando lo 0,43%; sulla stessa linea lo, che si porta a 2.968,72 punti. In rialzo il(+0,83%), come l'S&P 100 (0,6%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,72%),(+1,23%) e(+1,18%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,90%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,01%),(+2,76%),(+2,16%) e(+2,08%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che apre la seduta con -1,26%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,01%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,01%.arretra dello 0,94%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,57%),(+5,37%),(+4,01%) e(+3,59%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che avvia la seduta con -6,46%.In caduta libera, che affonda del 5,55%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,72 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,91%.