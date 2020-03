Aviva chiude risultati 2019 con utili in crescita

Aviva

(Teleborsa) - La compagnia ingleseha chiuso l'esercizio 2019 con(IFRS) pari a, in aumento dai 2,12 miliardi precedenti. Lea 9,3 miliardi di sterline ea 3,2 miliardi. Dividendo in crescita del 3% a 30,9 pence., riportando undi euro e asset under management (AuM) in crescita del 24% a 34,9 miliardi di euro. Si è registrato anche un rafforzamento della solidità patrimoniale, con un Solvency Ratio che sale a 158% dal 134% dell'esercizio precedente,. Il rafforzamento patrimoniale e i risultati conseguiti hanno consentito il pagamento al Gruppo di 220 milioni di euro di dividendo.