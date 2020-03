Scuola, Anief: "Sospese attività didattiche ma istituti aperti. Protesta del personale ATA"

(Teleborsa) -che – come ha chiarito il ministero dell'Istruzione – comporta l'interruzione delle sole lezioni ma non la. Quest'ultimo provvedimento, di, prevede il divieto di accesso ai locali per tutto il personale e per gli alunni, mentre, nel caso della, le scuole rimangono aperte e i servizi erogati dagli uffici di segreteria devono continuare a essere prestati.ed eventuali assenze devono essere giustificate."Nella maggior parte dei casi si tratta di un rischio inutile e per questa ragione il sindacato ne aveva chiesto la chiusura. Uno spreco, un problema in più se non si programmano attività formative a distanza, specialmente per chi ha figli a casa. Un costo in più per l'utenza e bisogna rimanere vigili sulle raccomandazioni date dal governo nei luoghi di accesso al pubblico" afferma"In molti tra il personale ATA – continua il sindacato – si chiedono il perché di questa scelta dal momento chenon è loro compito, e comunque sarebbe bastato un giorno; e in pochi istituti sarà possibile garantire la". Anche per quanto riguarda lal'Anief ritiene la presenza del personale ATA superflua dal momento che "non verrà nessuno e se dovesse venire sarà tenuto almeno a un metro di distanza".Il sindacato – si legge in una nota – invita, dunque,"tutto il personale ATA a porre in atto ogni azione volta a salvaguardare la propria salute e la propria incolumità, seguendo scrupolosamente le indicazioni dele segnalando eventuali comportamenti scorretti o contrari alla normativa richiamata".