Banca Generali, CdA approva bilancio e dividendo

Banca Generali

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi sotto la presidenza di Giancarlo Fancel, ha, il bilancio individuale e quello integrato, la proposta die la convocazione dell’Assemblea degli Azionisti per la data del 23 aprile 2020.Confermati i risultati consolidati preliminari, che evidenziano un, con un forte aumento del 51% rispetto all'anno precedente. Il risultato migliore nella storia della Banca, ottenuto in un anno in cui anche le masse totali hanno raggiunto un nuovo massimo di€69 miliardi grazie al contributo di una robusta raccolta netta di 5,1 miliardi, all’effetto positivo della performance dei mercati (+4,2 miliardi) e all'apporto dei 2,2 miliardi di asset gestiti derivanti dalle acquisizioni del gruppo Nextam Partners e dalla svizzera BG Valeur SA.L'utile netto individuale parallelamente è salito a 248 milioni (+31%). Proposta la distribuzione di unper azione a, con stacco cedola il 18 maggio 2020 (ex-date) e legittimazione a percepire il dividendo in data 19 maggio 2020 (record date), e di