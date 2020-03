Brillante il listino americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno più per il listino USA, con ilin aumento dell'1,44%, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, avanza con forza lo, che continua gli scambi a 2.788,07 punti. Su di giri il(+1,85%), come l'S&P 100 (1,7%).(+2,78%),(+2,61%) e(+2,38%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -2,59%.Al top tra i(+4,39%),(+3,96%),(+3,94%) e(+3,42%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,04%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,70%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,56%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,18%.(+15,97%),(+5,76%),(+5,03%) e(+4,79%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -10,91%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,66%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,16%.In caduta libera, che affonda del 4,12%.