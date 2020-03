Ferrari prosegue il piano di acquisto di azioni proprie

Ferrari

105.778.621,18 euro per n. 707.820 azioni ordinarie acquistate sul MTA

acquistate sul MTA 29.985.333,60 USD (27.308.366,63 euro) per n. 185.717 azioni ordinarie acquistate sul NYSE

(Teleborsa) -comunica, nell'ambito della Terza Tranche del programma di acquisto di azioni proprie, annunciata in data 14 novembre 2019, di avere acquistato ulteriori azioni ordinarie in forma aggregata. Dalla data dell'annuncio fino al 6 marzo 2020 il corrispettivo totale investito è stato:risultanti in n. 9.291.144 azioni proprie ordinarie complessivamente detenute dalla società del cavallino rampante al 6 marzo 2020.Alla stessa data la società deteneva il 3,61% del capitale sociale totale emesso includendo le azioni ordinarie e le azioni speciali e al netto delle azioni assegnate ai sensi del piano di incentivazione azionaria dell'azienda.Dal 1° gennaio 2019 ad oggi Ferrari ha riacquistato un totale di 3.558.670 azioni proprie sul MTA e NYSE per un corrispettivo totale di 482.687.477,69 euro.