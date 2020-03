Wall Street cola a picco

Dow Jones

(Teleborsa) -: dall'Asia all'Europa senza tralasciare gli USA, ultimi per fuso orario a scambiare.Il, che secondo l'OMS presenta rischi concreti di pandemia, si è unito al(il greggio ha perso circa un terzo del suo valore) ed ha creato quella che da molti viene definita la. L'indice di volatilità, da molti definito, a testimoniare una fase di grande incertezza, ha toccato i. per poi chiudere a quota 54,4 (+29%).A New York, cola a picco il(-7,79%), che ha toccato 23.851,02 punti, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, loè crollato del 7,60%, scendendo fino a 2.746,56 punti. Pesante il(-6,83%), come l'S&P 100 (-7,3%).Panico e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-20,08%),(-10,91%) e(-9,26%).In questanessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.I più forti ribassi si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -21,66%.Lettera su, che registra un importante calo del 15,37%.Affonda, con un ribasso del 14,28%.Crolla, con una flessione del 13,69%.Tra i(+4,08%),(+3,24%) e(+1,51%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -17,97%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 14,65%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 13,57%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 13,39%.