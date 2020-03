Coronavirus, INMI e Fondazione Roma insieme per la ricerca

(Teleborsa) - Laha erogato un contributo diper realizzare, nell'ambito di una partnership con l', presso iluna nuova struttura dedicata allo studio delle caratteristiche biologiche, della risposta immunitaria e del trattamento del"Grazie al contributo della Fondazione Roma – ha commentato il– potremo utilizzare innovativi modelli di colture tridimensionali, che ci permetteranno di bypassare la sperimentazione animale e di accelerare in questo modo lo studio della risposta del sistema immunitario umano al virus SARS-CoV2, e dell'interazione dei farmaci candidati al trattamento della malattia COVID-19"."La collaborazione con la Fondazione Roma – ha aggiunto– ci permette di rafforzare la nostra vocazione di struttura dove i risultati della ricerca hanno una ricaduta immediata sul miglioramento delle terapie: un percorso che dai laboratori dei nostri ricercatori conduce a risultati concreti utilizzabili dai nostri medici a beneficio dei pazienti, in un corto circuito virtuoso che è l'essenza stessa del nostro ruolo di Ircss, Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico"."La Fondazione Roma – ha dichiarato il– non poteva rimanere inerte di fronte alla grave emergenza che si è abbattuta anche sul nostro Paese. È quindi risultato opportuno, in questo frangente, premiare l'istituzione di eccellenza nel campo delle malattie infettive, presente a Roma, l'Ospedale Lazzaro Spallanzani, che tra i primi in Europa è riuscito ad isolare il nuovo virus e che in modo encomiabile si sta prodigando per fronteggiare l'epidemia in atto, fornendo ad esso strumenti ulteriori e tecnologicamente avanzati a favore della ricerca, quella che, in prospettiva, sarà l'arma vincente, in modo da studiare la biologia, la risposta immunitaria e il trattamento del nuovo virus Covid-19".Negli ultimi anni – come ha sottolineato il– la Fondazione ha sostenuto le strutture sanitarie e di ricerca pubbliche e private non profit del territorio condestinati alla ricerca scientifica bio-medica, alla diagnostica, alla terapia d'avanguardia, alla tecnologia al letto del paziente e alle dotazioni per sale operatorie.