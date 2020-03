Coronavirus, venerdì arriva la risposta europea

(Teleborsa) - Dopo il Consiglio europeo d'emergenza che si è tenuto ieri, in conference Call,annunciate daal termine dell'incontro.. Sul piatto infatti c'è quella, che permetterà agli Stati membri di aumentare il deficit pubblico senza il timore di incorrere in sanzioni da parte dell'Ue,, una deroga temporanea che consentirà ai singoli paesi di sostenere le imprese che le conseguenze economiche di questo periodo di crisi rischiano di mettere in ginocchio. Su questa seconda misura da Bruxelles puntualizzano che non dovrà consistere in un sostegno economico al funzionamento delle imprese.Saranno, ha spiegato un portavoce dell'esecutivo europeo.Oltre a questi due provvedimenti, per aiutare i paesi impegnati nell'emergenza Coronavirus,, "una misura complementare" dada parte degli Stati membri e il cui riorientamento dovrà essere fatto in base a un documento di programmazione che gli Stati membri interessati presenteranno.