Intesa Sanpaolo, Mezzomo: misure BCE non bastano, tocca ai governi

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Come ci aspettavamo,. Niente taglio dei tassi, ma in compenso la BCE ha annunciato diverse misure per rafforzare l’offerta di credito all'economia. L’APP cresce di 120 miliardi nel 2020, le condizioni del programma TLTRO III sono state rese più favorevoli, sono statee, infine, le banche saranno autorizzate a operare sotto i limiti di capitale e liquidità previsti". Cosìsulla riunione odierna della Banca centrale europea.La BCE - aggiunge Mezzomo - ha anche detto che "dobbiamo attenderci la liberazione della riserva di capitale anticiclica (CCyB) da parte delle autorità nazionali. Come ha ricordato la presidente Lagarde,e condurre anche a una stabilizzazione dei mercati".