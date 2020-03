Emergenza Coronavirus, UBI Banca: nuove linee di credito a imprese

(Teleborsa) - Vista la situazione degli incassi inalcunepotrebbero avere bisogno dia supporto del capitale circolante, per questoha deciso di offrire la possibilità di richiedere, temporanee, con durata fino a 6 mesi; Finanziamenti chirografaricon preammortamento fino a 6 mesi e durata massimaTale supporto - si legge nella nota ufficiale rilasciata - deve fare riferimento ad esigenze connesse alla gestione del circolante per fronteggiare quindi, ad esempio,da parte dei clienti dell’impresa dovuti alla situazione contingente in atto.In considerazione della situazione emergenziale - si precisa - è possibile procedere alla sottoscrizione di contratti con la clientela, oltre alle consuete modalità in uso presso la rete degli sportelli, anche attraverso lo(UBI/Azienda) di documenti firmati e scannerizzati tramite rispettivamente PEC o UBI Box, superando quindi la. Tale modalità eccezionale di gestione è estesa anche alle eventuali richieste di informativa precontrattuale. Al cliente deve essere fornita adeguata informativa rendendolo edotto della onerosità della sospensione. Laalla filiale di riferimento, raccogliendo il set documentale (scannerizzato/fotografato) a cui farà seguito unapotranno seguire nei prossimi giorni, precisa UBI Banca.