Saipem avvia Piano buyback

Saipem

(Teleborsa) -annuncia, deliberato dall’Assemblea degli Azionisti il 30 aprile 2019. Il Piano riguarda l'acquisto di un numero massimo di(pari a circa l'1,038 % del capitale sociale), in una o più volte, per une per un ammontare comunque non superiore aIl Programma ha ad oggetto l'acquisto di azioni proprie per l'attribuzione 2019 delIl Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2019 ha determinato inper l’attribuzione 2019 (pari a circa lo 0,785 % del capitale sociale).L'acquisto delle azioni avverrà tramite il conferimento di specifico mandato di incarico a un intermediario abilitato,, che effettuerà gli acquisti in piena indipendenza.Ilunitario di ogni singolo acquisto delle azioninel minimonel massimo alregistrato nel giorno di Borsa aperto precedente ogni singola operazione di acquistoe comunque, ove gli acquisti siano effettuati in un mercato regolamentato, dovranno essere effettuati ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente più elevata corrente nella medesima sede di negoziazione.Tenuto conto dell’adel titolo Saipem presso la Borsa di Milano (12 marzo 2020), il pdi acquisto per l’operazione è stimato in circaAlla data odierna,, pari, e non vi sono azioni proprie detenute per il tramite di società controllate, fiduciarie o interposta persona.