Wall Street di nuovo in caduta libera nonostante la Fed

(Teleborsa) -, che è crollata nonostante la, l'ennesima, annunciata dallaper calmierare i mercati, dopo lache ha mandato a picco le borse europee. Illascia sul terreno il 9,99%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per lo, che si ferma a 2.480,64 punti, ritracciando del 9,51%. In forte calo il(-9,27%), come l'S&P 100 (-9,3%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-12,30%),(-10,77%) e(-10,33%).ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.Le peggiori performance si sono registrate su, che ha chiuso a -18,12%.In caduta libera, che affonda del 14,51%.Pesante, che segna una discesa di ben -12,98 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 12,85%.mette a segno un +3,24%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -18,18%.Sensibili perdite per, in calo del 17,28%.In apnea, che arretra del 15,92%.Tonfo di, che mostra una caduta del 15,91%.