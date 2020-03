Bozza Dl: nasce newco Alitalia controllata da Stato

(Teleborsa) - Loin prima linea nelCome anticipato questa mattina dal'emergenza sanitaria che tiene in scacco il Paese ormai da giorni, avrebbe convinto ila recedere dall’obiettivo di venderepronto dunque a prenderne il controllo. Allo stato attuale, infatti, la possibilità dia rilevare tutta o in parte la compagnia aereadunque, unaLo prevede la bozza di Decreto che il Governo sta predisponendo per fronteggiare l'emergenza"In considerazione della situazione determinata sulle attività di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A. entrambe in amministrazione straordinaria - dall'epidemia da COVID-19 - si legge nella bozza -,ovvero controllata da una società a prevalente p"Ai fini della costituzione della società di cui al comma 3, con uno o più Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare e sottoposti alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresentano l'atto costitutivo della nuova società - prosegue la bozza -, sono definitiin deroga alle rilevanti disposizioni vigenti in materia, nonchè è definito ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società".-"Il Commissario Straordinario delle società di cui al comma 3 - si legge ancora - è autorizzato a porre in essere ogni atto necessario o conseguente nelle more dell'espletamento della procedura di cessione dei complessi aziendali delle due società in amministrazione straordinaria e fino all'effettivo trasferimento dei medesimi complessi aziendali all'aggiudicatario della procedura di cessione ai fini di quanto necessario per l'attuazione della presente norma. Ai fini del presente comma, ilanche in più fasi e anche per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta".