Euro 2020 diventa Euro 2021: ufficiale slittamento

(Teleborsa) - E' ufficiale: . La competizione, inizialmente in programma quest'anno, si disputerà dall'. L'annuncio dello- nell'aria da diversi giorni - dopo la videoconference della(l’associazione dei club europei), lee i rappresentanti delle Federazioni."La salute di tutti coloro che sono coinvolti nel gioco e la necessità di evitare pressioni inutili sui servizi pubblici dei Paesi coinvolti nell’organizzazione delle partite– si legge nel comunicato della Uefa -. Questa decisione consente di concludere tutte le, attualmente ferme a causa dell'emergenza delIlrimarrà invariato: sarà sempre laad ospitare la cerimonia e la gara inaugurale oltre al concerto di apertura della sera prima. Così come restano invariate le location della altre gare, nel medesimo ordine e con le stesse squadre già stabilite nel Final Draw di Bucarest dello scorso novembre.“La decisione della UEFA è stata sofferta ma inevitabile – dichiara la Sindaca Virginia Raggi – Una decisione che va nella direzione diin questo momento così difficile. Vogliamo vivere il Campionato Europeo di calcio ine sono sicura che sarà un evento dalla portata internazionale indimenticabile- Nonostante le preoccupazioni crescenti di un rinvio forzato anche delle Olimpiadi a causa dell'emergenza Coronavirus, il CIO ha diffuso una nota nella quale "incoraggia tutti gli atleti a continuare a prepararsi alle Olimpiadi di Tokyo nel migliore dei modi. Continueremo a supportare gli atleti, consultando i rispettivi comitati olimpici nazionali. Restiamo pienamente impegnati per Tokyo 2020 e, con oltre quattro mesi, non è necessario prendere decisioni drastiche in questa fase". La cerimonia di apertura di Tokyo 2020 è prevista per i