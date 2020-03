DBA Group, operatività regolare ma non è escluso impatto su domanda

DBA Group

(Teleborsa) -comunica che le società, nel rispetto delle direttive di legge in tema di contenimento del, grazie all’utilizzo dell’infrastruttura telematica di cui sono dotate, alla natura stessa dei servizi offerti e alla scelta di oagile ove possibile.L’operatività del Gruppo - assicura una nota - è stata limitata solo in parte dalle misure di contenimento varate dalle Autorità dei paesi in cui opera in Gruppo.Lasu base europea a seguito dello shock economico causato della pandemianelle previsioni sull’andamento del business recentemente prospettate. .