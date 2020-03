WIIT, forte crescita vendite e utile nel 2019

WIIT

(Teleborsa) - Il CdA diha approvato il bilancio consolidato dell’esercizio 2019, che evidenzia un trend positivo delle vendite +34,4% a 33,9 milioni di euro ed un Utile netto Adjusted in crescita del 73,9% a 6,7 milioni di euro. La Posizione Finanziaria Netta (senza considerare l’impatto derivante dall’applicazione del principio IFRS16 per 5,5 milioni) evidenzia un indebitamento pari ad 20 milioni di euro.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea ordinaria degli Azionisti la distribuzione di un dividendo lordo pari ad 1,5 euro, con data di stacco del dividendo 4 maggio 2020 (ex date), data di legittimazione a percepire il dividendo 5 maggio 2020 (record date) e data di pagamento del dividendo 6 maggio 2020 (payment date).Fornito un aggiornamento sul Covid19, dal quale "non si prevedono ripercussioni significative sulle performance economiche e finanziarie 2020". La Società sta erogando i servizi a pieno regime in smart working dal 25 febbraio 2020.