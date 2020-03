Intesa Sanpaolo sigla Protocollo con Protezione Civile per donazione 100 milioni

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, al fine di regolare ladi euro destinati a sostenere prioritarie attività finalizzate a far fronte all’, ha siglato uncon il Dipartimento dellapresso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Commissario Straordinarioepidemiologica COVID-19.Il contributo sarà, ma non solo, per ildegli enti delchiamati sui territori ad affrontare la grave emergenza di oggi e di quelle che si presentassero in futuro, in particolare con l’obiettivo di contribuire all’incremento diha affermato che l’obiettivo della donazione è. "Vogliamo confermare così quella che è sempre stata la nostra vocazione: rappresentare un elemento di forza per le comunità di cui siamo parte e quindi per il sistema Italia", ha aggiunto Messina, dicendosi "convinto che, superata questa emergenza, l’Italia saprà ripartire con nuove energie e maggiore consapevolezza del ruolo che può giocare a livello globale".Il contributo potrà essere inoltre utilizzato peranitario necessario, tra cui: l'incremento dei posti di; l'implementazione dellestrumenti e materiali medicali; la predisposizione did’emergenza sanitaria ed altre necessità medico-sanitarie di carattere temporaneo legate alla gestione dell’emergenza.Il Protocollo prevede che ciascunsia effettuatodedicato in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni di Intesa Sanpaolo.